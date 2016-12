Cinco años en Uruguay

(Warning: Bodrio de índole personal)

Hace unas semanas que se cumplio el quinto aniversario de nuestra llegada a Uruguay. Después de mi trigésimo cumpleaños, esta es la cifra que más me impresiona. El tiempo pasó muy rápido.

Es fácil obtener un balance positivo de estos primeros años aquí, porque resumiendo mucho esto fue lo que hice: armar el estudio, ponerlo a funcionar, casarme, establecer el estudio hasta hoy, tener nuestro primer hijo que está por cumplir 3 años, tener nuestro segundo hijo y poner a producir algunas propiedades para mantenernos comodamente y sin necesidad de trabajar mucho.

Como veis, algunos son hitos realmente importantes. Son de esa clase de logros que te imposibilitan arrepentirte de nada. Querer cambiar algo ocurrido en el pasado es despreciar lo que uno tiene hoy, y teniendo hijos como los que yo tengo, no puedo permitirme ese lujo.

Es momento que escriba, por fin, de Uruguay, un tema que he esquivado en el pasado. Es un país singular. Por ejemplo, hoy mismo leía que se trata del país más pacífico de Latinoamerica y a la vez, en la misma encuesta, a la pregunta ¿ha sido Ud. o algún pariente asaltado, o agredido o víctima de un delito en los últimos doce meses? es el cuarto peor parado de latinoamérica y el peor parado de Sudamérica.

Es pacífico. Si los comparamos con los uruguayos en esa encuesta, los chilenos tienen una percepción un 20% más violenta de su país y los argentinos un 50%. Ahora bien, que sea pacífico no significa que no te intenten joder cada tanto, robandote o de otras maneras.

En estos cinco años, si lo limito estrictamente a Isabel y a mi, puedo contar al menos 3 hurtos, cero violencia en todos ellos, ninguno traumático. A esto hay que sumar los problemas con inquilinos y ex empleados (del sector agropecuario, que también tengo el pie metido en eso). El resultado es que mi mujer y yo tenemos abogados y hablamos con frecuencia casi quincenal, para dar seguimiento a temas pendientes, para asesorarnos ante posibles amenazas (posibles demandas de hijos de puta oportunistas) o para desalojar a algún inquilino.

Si tuviera que resumirlo en cristiano llano y vulgar diría que el precio que pagamos por esta paz es que cada tanto te vienen a toquetear los huevos y aunque pudiera parecer lo contrario, me parece un precio muy asequible para conseguir esa tranquilidad que respiramos aquí.

El tema es que esa tranquilidad es algo adictivo y ahora estamos muy entusiasmados con dar el último paso. Primero fue dejar España por Uruguay, luego dejar las ciudades por urbes mucho más pequeñas y ahora viene alejarnos unos 25 kilometros de Punta del Este para vivir en el campo, campo de verdad. Todavía falta un poco para que se concrete, pero estamos en ello.

Al final, si lo comparo cuando vivía en Madrid, ahora en vez de conducir 55km para trabajar por carreteras infestadas de vehículos voy a tener que conducir unos 25km en carreteras desiertas con vistas al mar. Por el mismo precio paso de vivir apilado en un condominio a tener casa individual, jardín, aire puro y vecinos a distancias razonables (centenares de metros). En este sentido es una gozada.

La única cosa en la que Punta del Este me defraudo fue en el aspecto social. Hay muy poca gente aquí, vivir en Punta no es mucho más barato que vivir en Europa, poca gente de mi edad se lo puede permitir y los que se lo pueden permitir prefieren vivir en Montevideo (arghhh!, la ciudad, no sus habitantes). Así que hemos acabado con algunas amistades un poco raras, casi todos de mucha mayor edad que nosotros y gente que no vive aquí todo el año. Por suerte nos visitan mucho. Familiares, amigos de Madrid y cada tanto Mariano también se deja caer :)

Para los próximos años sólo deseo que esa tendencia a venir a vivir aquí se siga dando como hasta ahora y que con el tiempo vayamos haciendo más amistades, que ahora que la fase de padres novatos se va acabando apetece volver a salir un poco más.

Cerrando el tema, si tuviera que puntuar el venir a Uruguay de 1 a 10, siendo 1 vivir en la Antartida en una tienda de campaña y un 10 vivir en la suite presidencial del hotel “vela” de Dubai, creo que un 7,5 sería la puntuación, pudiendo esta mejorar mucho en los próximos años. En cinco años os vuelvo a contar que tal :)