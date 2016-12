Día de activación

A principios de año compartía en este blog todas las cosas que me pasaban por la cabeza a raiz de descubrir que Lucas había nacido con un sordera bilateral profunda.

No recuerdo exactamente si fue el mismo día que me enteré, que vi mi primer video de activación de un implante. Cuando lo vi me emocioné, era un pequeño video en Youtube que me llenó de esperanza cuando estaba perdido y desconcertado.

Hemos tenido que tener paciencia, ir paso a paso, sin apurar nada, para estar seguros de estar haciendo lo mejor para nuestro hijo. El 8 de noviembre operaron a Lucas y le pusieron un implante coclear en el oido derecho.

El viernes pasado lo activaron:

Estamos maravillados por la manera que ha aceptado el aparato externo y si bien ahora mismo no escucha (sólo tiene presencia sonora) prácticamente nada, a partir de ahora y de forma progresiva se reprogramará una y otra vez su procesador del habla para que cada vez capte más y más sonidos.

Tan pronto los padres encontremos un nombre, abriremos un blog sencillito para compartir nuestra experiencia. Os avisaremos.