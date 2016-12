El año que volví a Madrid

A finales del año pasado llegué a Madrid para quedarme aquí nuevamente, después de mi singular experiencia de 6 años en Uruguay. Sin embargo, siempre recordaré el 2010 como el año que vine a Madrid, porque desde que he llegado, a diferencia de la propia España, no han dejado de pasarme cosas buenas.

Ha pasado aproximadamente medio año desde que llegué y, en mis escenarios mentales, se suponía que era a partir de estas fechas que iba a estar en condiciones de impulsar mi situación laboral en el País.

La realidad es otra, a día de hoy estamos totalmente instalados e integrados en el día a día de la vida madrileña. Mis hijos van a sus respectivos colegios, Lucas tiene ya su logopeda especilizadísima en implantes cocleares, nos alquilamos una casa a un precio genial y mi situación laboral supera por mucho lo imaginado.

Un día fui a visitar a Antonio Saez, fundador de Ya.com, pensando que iba a venderle un rediseño para el nuevo proyecto en el que se había metido, interdominios y ahora menos de cuatro meses después, me he casado con la que espero sea la mejor empresa de hosting de España en poco tiempo.

Si os parece poca suerte, ha sido llegar a Madrid y ver a mi atlético de Madrid ganando la uefa y cuatro días después, me regalaron entradas para el palco y me pude hacer fotos con la copa. Incluso conseguí uno de mis coches favoritos prácticamente nuevo, PT Cruiser Cabrio (ya no se vende) y es lo que conduzco a diario.

He tenido la oportunidad de desvirtualizar a unos cuantos y la casualidad ha querido que me cruzara con muchos viejos amigos y colegas.

En fin, me siento increíblemente afortunado aunque sabiendo que la suerte es de quien la busca, al otro lado del atlántico en este caso. Esperemos que dure la racha, que todavía quedan 7 meses y finalmente, Kudos para el Todopoderoso porque está siendo excepcionalmente generoso.

Nos vemos por Madrid.