Migración completada

Si estas viendo esto es que hemos mandado a MediaTemple a tomar por c*** exitosamente.

Actualización: El otro día escribí este post de forma rápida para poder comprobar fácilmente cuando se había completado la propagación de los DNS.

No esperaba que hubiera gente leyendo y me han preguntado porque he hablado mal de MediaTemple.

Antes de continuar, un disclaimer: soy inversor y cofundador de Gigas, una empresa de cloud hosting. Dicho esto, realmente creo que mi malestar con MT es justificado.

Ahora que he estado vinculado con el mundo del hosting unos años y sé lo que se cuece en la cocina me veo en posición de decir que el servicio que presta Media Temple a un cliente de VPS desde hace casi un lustro es absolutamente lamentable.

Los VPS de MediaTemple corren sobre Plesk. Desde hace AÑOS que MT no me actualiza plesk y al contactar su servicio de atención al cliente la única solución que me daban después de 5 años como cliente y sin dar ni una incidencia es: que me buscara la vida, que ellos no me actualizarían el producto a la nueva versión que ellos comercializan.

Estaba tan desactualizado el plesk que ni siquiera funcionaba, el servidor tenía PHP4 y ningún plugin para hacer backups de WP funcionaba. En fin, que sin la ayuda de alguien que tuviera nociones sólidas en administración de sistemas tenía un par de sites secuestrados en MediaTemple.

Afortunadamente, conseguir un buen sysadmin ya no supone un problema y pude arreglar el tema. Resumiendo y como decía inicialmente, ya mandamos a MT a tomar por c***.