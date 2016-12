Studio.st rediseñado… y priorizado

Hace un tiempo que colgamos un nuevo diseño del estudio, algunos incluso comentaron lo silenciosamente que lo hice.

Lo cierto es que hasta hace unas horas no quise anunciarlo por diversos motivos:

Para empezar, no estaba terminado, sino que le apliqué un muy necesario lavado de cara pero con bastantes cosas por pulir

A diferencia de lo que algunos creían (me llegaron a escribir preguntándome) estabamos muy liados, con mucho trabajo y apenas espacio para nuevos proyectos. Era mal momento para que surgieran nuevos trabajos que probablemente tendríamos que rechazar

Finalmente, dediqué mucho tiempo considerando la posibilidad de buscar una nueva actividad, alejado de las pantallas. Hasta no estar seguro de qué iba a pasar, no quería hacer ningún tipo de ruido.

Priorizar el estudio

No ha sido fácil tomar esa decisión. Hubo un largo viaje interior para llegar a la conclusión de que era bueno hacerlo.

Como decía, he pasado meses y meses explorando alternativas, no hubiera cerrado el estudio pues sigue siendo un negocio, pero si que ansiaba encontrar una nueva actividad.

Primero tuve que identificar aquellas cosas que realmente me “llamaran”. Salvo la alocada idea de ser cirujano, las alternativas son todas distintas maneras de canalizar la creatividad. Creo que todas ellas requerían de mi dos cosas que al final no estuve dispuesto a dar.

Lo primero es que para ejercer bien cualquiera de las actividades que me habían atraido, necesitaba empezar casi de cero un camino que podría facilmente consumir de 6 a 10 años de mi vida para poder acabar trabajando tan a gusto como lo hago hoy en día en mi rubro.

Lo segundo y es una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar en la vida, es decidir cómo de importante es satisfacer estos deseos, teniendo en cuenta que no sólo yo tendría que hacer sacrificios, sino que tendría que involucrar a mi familia en una aventura que tenía como objetivo único complacerme a mi. Resumiendo, tenía que decidir cómo de egocéntrico iba a ser en los próximos años de mi vida.

Si tenemos en cuenta que soy la tercera generación de una familia de profesionales independientes (aka emprendedores y/o empresarios), he visto el coste que puede tener para el entorno familiar directo ser muy egoista en las prioridades de uno mismo. Así que me resulto fácil decidir que satisfacer mis fantasias no podía ser el eje de nuestra vida familiar.

La conclusión que saque de todo este “viaje interior” es que realmente existe algo parecido a una “crisis de los 30″, un ejercicio de aceptación de uno mismo al más puro estilo de The Weather Man, un proceso en el que descubres en qué te convitieron las decisiones que tomaste en tu vida. No sabría como explicarlo más en detalle, solo puedo decir que hacía años que no dormía tan bien.

Ahora que ya se dónde está el Norte, es fácil saber hacia dónde ir. En lo que a lo estríctamente profesional se refiere, el primer paso es darle nueva vida al estudio, reforzar su presencia, hacernos notar nuevamente.

Me despido esperando que os guste el nuevo diseño, en el que busqué darle a la web un aspecto limpio y agradable, asegurándome que la simplicidad no me impidiera darle carácter y personalidad propia a nuestro sitio web.