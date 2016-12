twitter no es microblogging

Cuántas veces habré visto casos como el mío, en que no usé twitter desde un principio por no entender la herramienta, para luego acabar enganchado.

El problema fue muy difícil de identificar porque me engañaron y me dijeron que twitter era una herramienta de microblogging. Yo ingénuamente pensé que eso tenía que tener alguna relación con bloguear, blogs y todo lo que eso conlleva.

La palabra es simplemente inadecuada. Una vez que se tiene claro lo que NO es, resulta sencillo comprender que es una herramienta de comunicación que todavía está definiéndose a si misma.

Yo lo estoy usando por varios motivos. El principal es que la “gente” está ahí ahora. Otro motivo es que, como la radio, hace compañía mientras uno está abstraido frente a un ordenador.

Que lo use no impide que haya cosas que no me gusten. Creo que empobrece el contacto entre humanos, aumentando la frecuencia en desmedro de la calidad. Forzar las comunicaciones a 140 caracteres deshumaniza muchos mensajes, incentiva el maltrato de la lengua escrita (este no es mi fuerte) y promueve un innecesario afán de protagonismo con el objetivo de conseguir followers que acaba generando ruido.

No soy un detractor, a fin de cuentas lo uso y lo voy a seguir usando. Tampoco soy un usuario. Soy una víctima de las circunstancias, alguien que no tiene más remedio que dejarse llevar por la corriente porque lo realmente absurdo sería combatir un fenómeno de esta magnitud.