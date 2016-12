Hace como un mes que el blog cumplió 7 años, pero no lo celebré porque estaba maltratado y descuidado. Casi todos los últimos textos narran asuntos personales, que interesan a muy pocos y en dosis tan pequeñas que no engancha. Era evidente que me faltaba una temática central para el blog, que luego podré reforzar con muchas otras cosas, pero que me ayude a darle continuidad.

Ahora ya tengo ese pilar, wordpress.

Quiero matizar que no pretendo tener un site como el que tienen el maestro o la revelación, esto va a ser algo distinto. Yo voy a estar mucho más enfocado en proveer themes para wordpress (con suerte algún que otro plugin también) porque es lo que más me gusta y donde creo que puedo hacer una buena labor.

Hay que señalar que la idea además es hacerlo de manera profesional, no como actividad principal, pero si como un nuevo negocio. No voy a entrar en detalles, pero puedo adelantar que los themes serán gratuitos.

El primero de los themes está relativamente avanzado, quedan páginas por hacer, ya es “mostrable”, pero le queda por lo menos una semana de trabajo intenso antes de tenerlo terminado.

Así que habiendo avisado da comienzo la era “wordpress” del blog :)